Orkanwarnung in Salzburg : Europa-League-Spiel der Eintracht auf Freitag verschoben

Orkanwarnung in Salzburg

Hinspiel in der Commerzbank Arena: Frankfurts Filip Kostic (r.) umarmt nach dem 4:1-Sieg Salzburgs Torhüter Cican Stankovic. Foto: dpa/Arne Dedert

Salzburg Eigentlich sollte Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend in der Europa League bei RB Salzsburg spielen. Doch wenige Stunden vorher wurde die Partie abgesagt. Nach einer Krisensitzung einigten sich Uefa und beide Klubs auf einen neuen Termin.

Die Entscheidung über die Absage am Donnerstag wurde während einer Krisensitzung getroffen, an der neben Vertretern der Europäischen Fußball-Union Uefa auch Verantwortliche der beiden Vereine, der lokalen Behörden sowie der Polizei Salzburg teilnahmen. Erwartet wurden Sturmböen mit Spitzen von bis zu 120 km/h, eine sichere An- sowie Abreise sei deshalb nicht gewährleistet gewesen.