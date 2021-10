Platz eins in der Gruppe : Eintracht Frankfurt feiert magische Nacht gegen Olympiacos

Platz eins in der Gruppe

Eintracht Frankfurt feiert einen wichtigen Sieg in der Europa League. Foto: AFP/DANIEL ROLAND

Frankfurt Eintracht Frankfurt hat sich mit einem Heimsieg in der Europa League auf den ersten Platz in der Gruppe geschoben. Olympiacos Piräus verlor mit 1:3 gegen die SGE.

In einer magischen Europacup-Nacht hat sich Eintracht Frankfurt den Frust des grauen Liga-Alltags von der Seele geschossen. Durch ein überzeugendes 3:1 (2:1) gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus machte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zudem einen ganz großen Schritt in Richtung K.o.-Runde der Europa League.

Rafael Borre (26.), Almamy Toure (45.+3) und Daichi Kamada (59.) schossen die im Vergleich zur Fußball-Bundesliga deutlich verbesserten Hessen zum zweiten Sieg im dritten Spiel. Mit nun sieben Punkten stürmte die Eintracht an den Griechen vorbei an die Spitze der Gruppe D. Für Piräus, sonst regelmäßig in der Champions League dabei, traf Youssef El-Arabi (30., Handelfmeter).