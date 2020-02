Frankfurter kapern Zweitliga-Eishockey : Was Eintracht-Fans machen, wenn ihr Spiel abgesagt wird

Was Eintracht-Fans machen, wenn ihr Spiel abgesagt wird

Das leere Stadion in Salzburg. Foto: dpa/Uwe Anspach

Salzburg Eintracht Frankfurts Fans haben sich nach der abgesagten Europa-League-Partie eine andere Beschäftigung gesucht und im zweitklassigen Eishockey gefunden.

Den Fans von Eintracht Frankfurt wurde ein Spiel gegen Red Bull Salzburg versprochen, also bekommen sie auch ein Spiel gegen Red Bull Salzburg - nur anders. Nach der Absage des Rückspiels in der Zwischenrunde der Europa League von Eintracht Frankfurt bei den Salzburgern (Hinspiel: 4:1) suchten sich die Anhänger der Hessen eine andere Freizeitbeschäftigung. Das zeigen mehrere Video von Frankfurt-Fans auf Twitter.

Heute keine Europa League in Salzburg? Egal! 1000 #SGE -Fans unterstützen heute beim Eishockey Klagenfurt gegen Red Bull. 😅 #SALSGE pic.twitter.com/JbcdrsvYcs

Mehrere Hundert Anhänger (nach eigenen Angaben der Frankfurter: etwa 1000), die mit Bundesligist Frankfurt zum Auswärtsspiel nach Österreich gereist waren, standen am Donnerstagabend statt im Fußballstadion in der Eishalle von Red Bull Salzburg. Dort unterstützten sie in der zweiten Eishockey-Liga die zweite Mannschaft des österreichischen Rekordmeisters EC KAC aus Klagenfurt im Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der Salzburger.