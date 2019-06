Eintracht-Stürmer spielt Fans einen Streich : Frankfurts Haller verlässt den Klub

Frankfurt Ein schelmischer Sebastien Haller hat die Fans von Eintracht Frankfurt auf eine falsche Fährte geführt. Er ließ die Anhänger glauben, dass er den Klub verlassen würde.

Stürmer Sebastien Haller hat den Fans seines Vereins Eintracht Frankfurt einen bösen Streich gespielt. Der 24-Jährige postete am Samstag in seiner Instagram-Story ein Foto mit dem Kommentar: „Ich bin traurig, dass ich den Klub verlasse, aber alle guten Dinge haben ein Ende.“ Die Anhänger des Tabellensiebten mussten fürchten, dass Haller, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 15 Tore beisteuerte, die Frankfurter verlässt.