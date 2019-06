Kooperation : Eintracht Frankfurt will Fußballerinnen des 1. FFC aufnehmen

Frankfurt/Main Die Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt könnten bald zu Eintracht Frankfurt gehören. Der Bundesligist möchte die Lizenz der Frauen übernehmen.

Eintracht Frankfurt will die Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt eingliedern. „Aus sportlichen und gesellschaftspolitischen Gründen kann ich sagen, dass Profi-Frauenfußball sehr gut zu Eintracht Frankfurt passen würde. Es spricht daher vieles dafür, dass wir in Zukunft gemeinsame Wege gehen“, sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“ und der „Frankfurter Neue Presse“ (Montag). Wenn es so kommt, würde der Männer-Bundesligist die Spiellizenz des 1. FFC vom Sommer 2020 an übernehmen.