Eintracht Frankfurt und Alexander Meier gehen getrennte Wege

Frankfurt/Main Die Ära von "Fußball-Gott" Alexander Meier ist bei DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt nach 14 Jahren beendet. Der hessische Bundesligist teilte am Montagabend mit, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 35 Jahre alten Stürmer nicht verlängert wird.

Darauf hätten sich die sportliche Leitung mit Meier einvernehmlich geeinigt. Nach dem Pokalsieg und der Dienstreise von Sportvorstand Fredi Bobic nach New York, wurde das vereinbarte Gespräch geführt. "Wir wissen um die Verdienste von Alex Meier", sagte Bobic: "Er hat in all den Jahren treu zur Eintracht gestanden und tatkräftig daran mitgewirkt, dass sich der Verein nach einer schwierigen Phase zu einem etablierten und ernstzunehmenden Bundesligaklub entwickelt hat.“

Im letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison hatte Meier nach fast einjähriger Verletzungspause gegen den Hamburger SV sein Comeback mit seinem 119. Bundesligatreffer in altbekannter Meier-Manier zum 3:0-Endstand gefeiert. Am vergangenen Samstag durfte der Mannschaftskapitän in Berlin gemeinsam mit seinem Stellvertreter David Abraham den Pokal präsentieren. "Für einen Stürmer kann es keinen besseren Abschied geben, als vor dem eigenen Publikum, in ausverkauftem Haus einen derartigen Treffer zu erzielen. Ich habe Alex gesagt, dass dieses Tor der perfekte Abschied ist, garniert mit dem i-Tüpfelchen in Berlin. Er hat das auch genauso verdient", so Bobic.

"Eintracht Frankfurt war über 14 Jahre meine sportliche Heimat und es hat mir immer sehr viel bedeutet, für diesen Klub zu spielen. Ich bin dankbar für die Zeit mit dem Adler auf der Brust und für die vielen schönen Momente. Jeder weiß, dass ich gerne weiter für die SGE gespielt hätte. Aber ich respektiere natürlich die Entscheidung des Vereins", sagt Alex Meier, der seine Karriere fortsetzen will: "Ich fühle mich fit, habe in den vergangenen Monaten sehr hart für mein Comeback gearbeitet und möchte weiter Fußball spielen. Das ist für mich das Wichtigste." Nach seiner aktiven Laufbahn hat Meier in Frankfurt einen Anschlussvertrag.

