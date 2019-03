Pyro-Einsatz in Mailand: Eintracht-Ultras kündigen Konsequenzen an

Eintracht-Ultras kündigen Konsequenzen an

Pyro-Einsatz in Mailand

Eintracht-Frankfurt-Fans beim Auswärtsspiel in Mailand. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt/Main Angesichts des drohenden Fan-Ausschlusses für das Europa-League-Viertelfinale bei Benfica Lissabon hat eine einflussreiche Ultra-Vereinigung von Eintracht Frankfurt Selbstkritik geübt und eine Aufarbeitung der Vorkommnisse in Mailand angekündigt.

In einer rund um die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) verbreiteten Stellungnahme verurteilte die Organisation "Ultras Frankfurt 97" die Geschehnisse im San Siro und kündigte "interne Konsequenzen" an.

Insbesondere der Einsatz von Leuchtspurpatronen sei für die nach Abpfiff "eisige" Stimmung unter den Anhängern verantwortlich gewesen, heißt es weiter: "Wir übernehmen die Verantwortung dafür." Eine kleine Gruppe unter den Eintracht-Anhängern hatte in der Schlussphase der Partie in Mailand Pyrotechnik gezündet. Eine Leuchtrakete landete in einem Inter-Fanblock, eine weitere verfehlte nach Schlusspfiff einen Mailänder Profi auf dem Rasen nur knapp.