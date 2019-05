Knie verdreht : Eintracht Frankfurt in Mainz wohl ohne Sebastian Rode

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt muss im Kampf um die Champions-League-Plätze möglicherweise ohne Sebastian Rode auskommen. Der Mittelfeldspieler hat sich im Spiel beim FC Chelsea das Knie verdreht und droht gegen Mainz 05 auszufallen.

Eintracht Frankfurt muss nach dem knappen Aus im Halbfinale der Europa League am vorletzten Bundesliga-Spieltag wohl auf Mittelfeldspieler Sebastian Rode verzichten. Der 28-Jährige hat sich bei der Niederlage beim FC Chelsea (3:4 im Elfmeterschießen) verletzt und wird am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 wahrscheinlich ausfallen.

Auch am Tag nach dem dramatischen Rückspiel in London zeigte sich der Trainer angefasst. "Es ist ein Wellenbad der Gefühle", sagte Hütter: "Ich bin traurig, dass der Traum vom Finale in Baku geplatzt ist, aber auch stolz auf diesen Kampf. Wir hatten Chelsea am Rande einer Niederlage. Ich habe mich über die große Anerkennung in Deutschland gefreut."