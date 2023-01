„Körper zollt dem Ganzen Tribut“ Eintracht-Kapitän Rode kündigt Karriereende 2024 an

Seinen bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 laufenden Vertrag beim Europa-League-Sieger will Rode, der in seiner Laufbahn durch zahlreiche Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, auf jeden Fall erfüllen. „Im Fußball weiß man zwar nie, aber es ist mein Plan, dass es noch so lange funktioniert“, sagte er.