Wegen Nazi-Vergangenheit : Eintracht Frankfurt erkennt Gramlich posthum die Ehren-Präsidentschaft ab

Frankfurt/Main Rudolf Gramlich soll von der Herrschaft der Nationalsozialisten profitiert haben. Deshalb ist der inzwischen verstorbene Fußball-Funktionär nicht mehr länger Ehrenpräsident von Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt hat seinem früheren Präsidenten Rudolf Gramlich wegen dessen Nazi-Vergangenheit posthum die Ehren-Präsidentschaft aberkannt. Diesen gemeinsamen Entschluss von Ehrenrat und Präsidium hat Präsident Peter Fischer wie erwartet bei der Mitgliederversammlung am Sonntag in Frankfurt verkündet. „Ein Ehrenpräsident muss, egal, was er sportlich Positives erreicht hat, auch moralisch und ethisch ein Vorbild sein“, begründete Fischer. Der 63-Jährige erntete großen Applaus von den knapp 600 Mitgliedern in der Wolfgang-Steubing-Halle.