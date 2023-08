Trainingsstreik Eintracht-Star Kolo Muani will Wechsel erzwingen

Zugleich kündigte er an, dass Kolo Muani in der Partie gegen die Bulgaren an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/RTL) definitiv nicht dabei sein wird. „Wir werden das Spiel gegen Sofia ohne ihn bestreiten“, sagte der 42-Jährige. Nach dem 1:1 im Hinspiel benötigt die Eintracht einen Sieg zum Einzug in die Gruppenphase.