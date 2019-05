Real-Wechsel auf der Kippe : Rätsel um die Zukunft von Eintracht-Stürmer Jovic

Frankfurt/Main Also doch nicht Real? Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Sturmjuwel Luka Jovic nach Madrid droht zu platzen. Die Fans der Hessen dürfen daher leise hoffen, dass der Serbe doch noch ein wenig bleibt.

Neben der tiefen Freundschaft von Jovic zu den Teamkollegen Filip Kostic, Mijat Gacinovic und Ante Rebic ist die Zeit der größte Trumpf der Hessen. Sogar Verhandlungen bis in den August schloss Sportvorstand Fredi Bobic nicht aus, "weil sich Dinge hinziehen", sagte er in der Sport Bild: "Es kann Zu- und Abgänge während der ersten Quali-Spiele geben."

Möglich ist daher auch das Szenario, dass Jovic die Eintracht erst in die Gruppenphase der Europa League schießt und dann wechseln darf. Weil die Frankfurter dank der Einnahmen so bei der Ablösesumme flexibler sind - von Forderungen in Höhe von 100 Millionen Euro berichtete La Sexta am Dienstag, Real ist demnach (bislang) nur bereit, die Hälfte zu zahlen.