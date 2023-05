Wolfsburger Offensivkraft Marmoush wechselt ablösefrei zu Eintracht Frankfurt

Der ägyptische Nationalspieler (17 Spiele, vier Tore) stand zuvor insgesamt sechs Jahre in Wolfsburg unter Vertrag und lief als Leihspieler in dieser Zeit auch für den Zweitligisten FC St. Pauli und den VfB Stuttgart auf. Für den VfL absolvierte er wettbewerbsübergreifend bislang 46 Pflichtspiele, 34 davon in dieser Saison (sechs Tore).