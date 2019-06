Eintracht-Angreifer erhält Fünfjahresvertrag : Jovic wechselt zu Real Madrid

Frankfurt Luka Jovic verlässt Eintracht Frankfurt. Der Angreifer wechselt zu Real Madrid - einzig der Medizincheck steht noch aus. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Torjäger Luka Jovic zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist perfekt. Das bestätigten beide Klubs am Dienstag. Während die Eintracht mitteilte, dass der 21-Jährige vorbehaltlich eines positiven Medizinchecks einen Fünfjahresvertrag bei den Königlichen unterschreiben werde, schrieb Madrid auf seiner Homepage von einer Vertragslaufzeit bis 2025, was sechs Jahren entspräche.

"Sportlich gesehen ist der Abgang von Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit haben sich mittlerweile in Europa herumgesprochen", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic: "Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt." Jovic wurde in dieser Spielzeit mit 17 Treffern Dritter der Bundesliga-Torschützenliste. Zudem traf der Serbe zehnmal in der Europa League.