Europa League : Frankfurt kämpft ums Halbfinale - und um Punkte

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt kämpft am Donnerstag nicht nur um den Einzug ins Halbfinale der Europa League - sondern auch um Punkte. Die Fünfjahreswertung der UEFA war für den deutschen Fußball zuletzt alles andere als eine Erfolgsgeschichte.

Nicht nur die Fans von Eintracht Frankfurt werden gebannt im Stadion oder vor dem Fernseher sitzen. Wenn die Hessen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in der Europa League gegen Benfica Lissabon dem 2:4 aus dem Viertelfinal-Hinspiel hinterherrennen, wird das auch die Spitzen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) interessieren. Die Eintracht kämpft als letzter deutscher Vertreter im Europacup um den Einzug ins Halbfinale - und um Punkte.

Die Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA), die für die Verteilung der Startplätze in der Champions League und Europa League ausschlaggebend ist, war für die Bundesliga zuletzt alles andere als eine Erfolgsgeschichte. In der vergangenen Saison hatten die international erschreckend schwachen Klubs im Vergleich der Top-4-Nationen (Spanien, England, Italien, Deutschland) die mit Abstand wenigsten Punkte gesammelt. Auch die direkten Verfolger aus Frankreich, Russland und Portugal waren erfolgreicher.

Dafür müssen die Hessen am Donnerstag in der ausverkauften WM-Arena vor 48.000 Zuschauern mindestens zwei Tore schießen. "Es wird von Anfang an voll zur Sache gehen", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode: "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, aber man darf natürlich auch nicht ins offene Messer laufen. Wir werden wieder alles in die Waagschale werfen."