Überfall auf Bar : Frankfurter Hooligans randalieren vor Europa-League-Spiel in Antwerpen

Hooligans von Eintracht Frankfurt haben wohl in Antwerpen randaliert. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Antwerpen Vermeintlich Anhänger von Eintracht Frankfurt haben am Mittwochabend und am Donnerstag in Antwerpen randaliert, wo die SGE am Abend bei Royal in der Europa League spielen wird.

Deutsche Hooligans, vermeintliche Anhänger von Eintracht Frankfurt, haben vor dem Europa-League-Spiel der SGE gegen Royal Antwerpen in der belgischen Stadt randaliert. Eine Hooligan-Gruppe habe am Donnerstagnachmittag eine Antwerpener Fan-Bar angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Die Zeitung „Het nieuwsblad“ zeigte zudem Fotos und Videos der Aktion.

Die Terrasse des Cafés „Great Old“ wurde demnach zerstört. Die Polizei sei den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft und mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Auf dem Video der Zeitung „Het nieuwsblad“ ist allerdings zu sehen, wie die Einsatzkräfte vor Ort zunächst abwartend reagieren und die beiden Fanlager versuchen zu trennen. Später seien mehrere Personenfestgenommen worden, heißt es.

Bei dem Angriff der Frankfurter Hooligans, 300 sollen es gewesen sein, wurden Barhocker und Feuerwerkskörper durch die Gegen geschmissen. Das Café befindet sich in der Nähe des Stadions, wo am Abend die Europa-League-Partie zwischen den beiden Mannschaften angepfiffen wird.

Laut Berichten aus Belgien hatte die Polizei mit einer solchen Aktion der Frankfurter Hooligans gerechnet, sei aber vom Zeitpunkt überrascht gewesen. Der Angriff auf die Royal-Anhänger soll sich gegen 14 Uhr ereignet haben, die Polizei hatte den großen Einsatz am Stadion erst ab 14.30 Uhr geplant. Deshalb sei es überhaupt möglich gewesen, dass Frankfurter Hooligans zum Café gelangen. Später wurden die Frankfurter Fans von der Polizei eingekesselt.

Dem Sender VRT zufolge randalierten Frankfurt-Anhänger auch schon am Vortag in der nordbelgischen Hafenstadt. Die Polizei habe Dutzende von ihnen festgenommen. Sie sollten bis Spielende in Gewahrsam bleiben.

Der Fußball-Bundesligist aus Frankfurt spielt am Donnerstagabend in der Gruppenphase der Europa League gegen Royal Antwerpen.

(dör/dpa)