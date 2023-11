Nach Krawallen in Neapel Fans von Eintracht Frankfurt zu Haftstrafen verurteilt

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen am Rande des Champions-League-Achtelfinales in Neapel im März sind zwei deutsche Anhänger von Eintracht Frankfurt zu Haftstrafen verurteilt worden. Wegen des bei den Krawallen angerichteten Schadens und schweren Widerstands gegen die Polizei verhängte ein italienischer Richter für beide Fans des Fußball-Bundesligisten Freiheitsstrafen von jeweils fünf Jahren und zwei Monaten, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch meldete. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.