Was für ein Krimi, was für ein Drama! Eintracht Frankfurt hat 42 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Pokals den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte geholt. Der Fußball-Bundesligist triumphierte im Finale der Europa League in Sevilla mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers. Und nicht nur im Stadion wurde gejubelt, sondern auch im Netz. Wir haben einige Reaktionen zusammengetragen.