Kurve soll gegen Union leer bleiben : Eintracht-Fans boykottieren Montagsspiel

Frankfurt Das Montagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin steht im Zeichen des Protests. Die aktive Fanszene der Hessen will die Partie boykottieren.

Der Stimmungstempel wird verstummen. Keine motivierenden Gesänge, keine farbenfrohe Choreographie, nicht einmal Zuschauer im Unterrang der Nordwestkurve sollen das "Trauerspiel" zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin (20.30 Uhr/DAZN) begleiten. "Wir sind keinesfalls bereit, eine gute Miene zum Montagsspiel zu machen!", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Frankfurter Fanszene.

Dass die DFL nach der Saison 2020/21 keine Partien an einem Montag mehr ansetzen wird, stellt große Teile der Anhänger dabei überhaupt nicht zufrieden. Sie kritisieren die Zerstückelung des Spieltags, die sich ab 2021 dann eben in Form von fünf Sonntagsspielen um 19.30 Uhr äußern wird. "Das ist dann zwar nur noch halbscheiße, aber bestimmt kein Grund für lauten Applaus", heißt es in der Stellungnahme.