Nach Roter Karte im Viertelfinale : Frankfurts Kostic für vier Pokalspiele gesperrt

Lieber Ömer, ich möchte mich für das Foul an dir noch mal entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Gott sei dank ist es nicht so schlimm wie zunächst befürchtet . Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund und kannst deiner Mannschaft so bald wie möglich helfen. Gute Besserung! #GetWellSoon #eintracht #frankfurt 🦅