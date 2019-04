Europa League in Lissabon : Alle Augen sind auf Frankfurt gerichtet

Europa League in Lissabon

LIssabon Der nächste namhafte Gegner - die nächste Sternstunde? Eintracht Frankfurt will sich in der Europa League auch von Benfica Lissabon nicht aufhalten lassen. Die Brust der Frankfurter ist breiter denn je, die Vorfreude groß.

Für einen kurzen Moment ließ Adi Hütter seinen Blick durch das imposante Estadio da Luz schweifen, dann schwor er die hungrigen Europacup-Fighter von Eintracht Frankfurt auf die nächste Sternstunde ein. "Unser Traum lebt weiter, aber wir benötigen ein Top-Spiel", sagte der Trainer der Hessen, die am Donnerstag den Grundstein für ihren größten internationalen Erfolg seit 39 Jahren legen wollen.

Beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon muss im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League (21.00 Uhr/RTL und DAZN) ein gutes Ergebnis her - laut Hütter im Idealfall "mit einem oder zwei eigenen Toren" -, um eine Woche später vor heimischer Kulisse wie zuletzt 1980 in das Halbfinale zu stürmen. Damals gewann die Eintracht sogar den damaligen Uefa-Cup.

"Wir glauben an uns", versicherte Torhüter Kevin Trapp mit größtmöglicher Überzeugung vor der Herkulesaufgabe, die nur Zwischenstation sein soll. Längst ist beim letzten Fußball-Bundesligisten im internationalen Wettbewerb nämlich die Hoffnung auf den ultimativen Triumph eingekehrt.

"Wir müssen den unbedingten Willen zeigen, die Chancen stehen 50:50", sagte Torjäger Luka Jovic, dessen Brust vor dem Duell mit dem Ex-Klub breiter kaum sein könnte: "Wenn wir an unsere Grenzen gehen, können wir jeden schlagen!" Oft gesagt, im Fall der Hessen allerdings tatsächlich realistisch.

Nach der perfekten Vorrunde mit sechs Siegen in sechs Spielen hatte Frankfurt in den K.o.-Runden schon die großen Vereine Schachtjor Donezk und Inter Mailand aus dem Wettbewerb gekickt. Das dritte Duell mit einem Absteiger aus der Champions League schüttete bei Kapitän David Abraham "bereits vor dem Flug viel Adrenalin" aus - und ist Motivation "zu beweisen, dass wir eine europäische Top-Mannschaft sind".

Dass dies (zumindest in dieser Saison) eigentlich schon der Fall ist, untermauern 15 Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage. "Das kann gerne bis zum Saisonende so bleiben", sagte Trapp vor der von Hütter als "enorm wichtig" eingestuften Partie.