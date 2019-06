Ersatz für Luka Jovic : Eintracht Frankfurt verpflichtet Serben Dejan Joveljic

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt hat einen Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten Luka Jovic gefunden. Von Roter Stern Belgrad kommt der serbische U21-Nationalspieler Dejan Joveljic.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen Nachfolger für seinen zu Real Madrid abgewanderten Top-Torjäger Luka Jovic gefunden: Wie die Hessen am Freitagabend bekannt gaben, wechselt der serbische U21-Nationalspieler Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad an den Main, wo der 19 Jahre alte Angreifer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhält.

In der vergangenen Saison erzielte Joveljic beim serbischen Meister in 17 Spielen acht Treffer und verbuchte zwei Torvorlagen. Am Sonntag beginnt für ihn mit der U21-Auswahl die Europameisterschaft in Italien, wo die Serben am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD) auch auf Deutschland treffen. Die weiteren Gegner der Serben sind Österreich (Montag, 18.30 Uhr) und Dänemark (23. Juni, 21.00 Uhr)