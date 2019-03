Nach Pyro-Einsatz in Mailand: Eintracht-Anwalt kämpft gegen Fanausschluss in der Europa League

Eintracht-Anwalt kämpft gegen Fanausschluss in der Europa League

Nach Pyro-Einsatz in Mailand

Eintracht-Frankfurt-Fans in Mailand. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Rechtsanwalt Christoph Schickhardt hofft, den drohenden Ausschluss der Fußball-Fans des Bundesligisten beim Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Benfica Lissabon abwenden zu können.

„Wir erwarten einen schwierigen Tag, und wir erhoffen mit unseren dezidierten Argumenten, dass die Uefa sagt, ihr bekommt eine hohe Geldstrafe, und die Bewährung wird noch einmal verlängert“, sagte der Sportrechtler am Montagabend in der Sendung „Heimspiel!“ im hr-fernsehen.

Die Europäische Fußball-Union wird am Donnerstag entscheiden, ob nach dem erneuten und verbotenen Pyrotechnik-Einsatz durch Eintracht-Anhänger im Rückspiel des Achtelfinals bei Inter Mailand die hessischen Fans ausgeschlossen werden oder nicht. Die Frankfurter spielen am 11. April am Main und eine Woche später bei Benfica.