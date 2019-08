Ante Rebic ist umworben : Frankfurt droht Verlust des letzten „Büffels“

Frankfurt Ante Rebic ist das letzte verbliebene Mitglied von Eintracht Frankfurts furioser "Büffelherde". Doch auch der kroatische Vize-Weltmeister steht offenbar vor dem Abflug aus der Mainmetropole.

Bei der Auswärtsreise zum Heimspiel war Ante Rebic noch mit an Bord. Als sich die Mannschaft von Eintracht Frankfurt im Flugzeug auf den Weg vom eigens dafür unterbrochenen Trainingslager in Österreich zum Europa-League-Qualifikations-Spiel gegen Flora Tallinn in der Heimat machte, gehörte der kroatische Vize-Weltmeister zum Tross der Hessen. Trotz seiner anhaltenden Rückenprobleme, die ihn in den Tagen zuvor zum Pausieren gezwungen hatte - und trotz der anhaltenden Gerüchte über seinen bevorstehenden Abflug aus Frankfurt.