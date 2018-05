Eintracht Frankfurt: Adi Hütter wird neuer Trainer des Bundesligisten

Adi Hütter tritt bei Eintracht Frankfurt die Nachfolge von Niko Kovac an. Foto: dpa, gki lof

Frankfurt/Main Adi Hütter wird neuer Trainer des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der Österreicher erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2021.

Das bestätigte der Pokalfinalist, der am Samstag im Endspiel in Berlin auf Rekordsieger Bayern München (20.00 Uhr/ARD und Sky) trifft, am Mittwoch.