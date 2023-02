Nationaltorhüter bleibt bis 2026 Trapp verlängert bei Eintracht Frankfurt

Dem Co-Kapitän sei im Rahmen der Verhandlungen auch bereits eine Perspektive für die Zeit nach der aktiven Karriere aufgezeigt worden. Trapp war im Sommer 2012 vom 1. FC Kaiserslautern an den Main gewechselt, nach einem dreijährigen Abstecher zu Paris St. Germain kehrte er 2018 wieder zurück. Insgesamt absolvierte der sechsmalige Nationalspieler für Frankfurt 282 Pflichtspiele und trug in der Vorsaison maßgeblich zum Triumph in der Europa League bei.