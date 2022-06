„Nur selber etwas beweisen“ : So will Mario Götze bei Eintracht Frankfurt auftreten

So will Mario Götze bei Eintracht Frankfurt auftreten

Frankfurt Der WM-Held ist zurück: Mario Götze nimmt bei Eintracht Frankfurt einen neuen Anlauf in der Bundesliga – und hat große Ziele in neuer Umgebung.

Ganz entspannt saß WM-Held Mario Götze inmitten des Blitzlichtgewitters. Der Königstransfer der Frankfurter Eintracht grinste sogar etwas verschmitzt, als er die immer wiederkehrenden Fragen nach dem magischen Maracana-Moment ganz cool abbügelte. Es sei ja „alles schön und gut“, was die vergangenen Jahre passiert ist, sein Fokus liege „aber auf dem, was noch kommt“, versicherte der Rio-Weltmeister im schwarzen Shirt des Europa-League-Siegers.

Jenes Tor aus der 113. Minute in Rio begleitete Götze auch bei seiner aufsehenerregenden Bundesliga-Rückkehr. Im Endeffekt sei all das ja „Wertschätzung“, betonte er bei der Vorstellung. Er sei im Sommer 30 Jahre alt geworden, habe „ein bisschen was erlebt“ und somit eine „andere Sichtweise auf die Thematik“ bekommen. Zurück in Deutschland wolle er sich nun „nur selber etwas beweisen, das ist das Wichtigste für mich. Alles andere liegt nicht in meinen Händen.“