Frankfurt gewinnt 3:1 : Eintracht-Rückkehrer Jovic vermiest Schalke die Stimmung

Frankfurt Die Aufbruchsstimmung beim tief gestürzten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist nur eine Woche nach dem erlösenden Ende der Horrorserie wieder verflogen. Eintracht-Rückkehrer Luka Jovic avancierte zum umjubelten Matchwinner für die Hessen.

Die Hoffnungen ruhen in Gelsenkirchen nun auch auf der nahenden Rückkehr von Torjäger Klaas-Jan Huntelaar . Der nächste Treffer von Shootingstar Matthew Hoppe (29.) genügte den Schalkern nicht. Torjäger Andre Silva (28.) und Jovic (72., 90.+1) trafen für die Frankfurter, bei denen Kapitän David Abraham das letzte Spiel seiner Karriere bestritt. Die Eintracht ist nach dem vierten Ligaerfolg nacheinander mittendrin im Rennen um die Europacup-Ränge.

Der weiterhin hochgeschätzte Huntelaar kommt wohl von Ajax Amsterdam zurück nach Gelsenkirchen - dort soll er Schalke mit seinen Toren vor dem Abstieg bewahren. Der 37-Jährige wäre nach Sead Kolasinac der nächste Spieler mit königsblauem Herz, der den Klub in höchster Not unterstützt. In Rechtsverteidiger Rafinha könnte ein weiterer folgen.