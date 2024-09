„Ich weiß nicht, was ich sagen soll“ Ex-Gladbacher Dahoud mit der Pressekonferenz des Jahres

Auf Twitter verbreitete sich die Pressekonferenz rasend schnell. Der Tenor: Wie kann man so unvorbereitet in eine Pressekonferenz gehen? Hat die Eintracht ein richtiges Briefing versäumt? Hat sich Dahoud hinsichtlich seiner Wortgewandtheit getäuscht? Ein bisschen von beidem? Es ist eine Frage, die sicherlich intern geklärt werden wird. Was außer Frage steht: So wird die Eintracht den Mittelfeldspieler sicherlich nicht erneut vor die Kameras treten lassen.