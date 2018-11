Witziger Auftritt: Eintracht-Profi da Costa interviewt sich selbst

Düsseldorf Frankfurt ist wettbewerbsübergreifend seit acht Spielen ungeschlagen. Dementsprechend gut ist die Stimmung. Nach dem Sieg bei Apollon Limassol (3:2) interviewte sich Eintrachts Danny da Costa kurzerhand selbst.

Am Donnerstag erreichte Eintracht Frankfurt durch den 3:2-Auswärtssieg bei Apollon Limassol vorzeitig die nächste Runde der Europa League. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel. Als erst drittes deutsches Team nach dem VfB Stuttgart (2010/11) und Schalke 04 (2016/17) hat Frankfurt die ersten vier Gruppenspiele in dem Wettbewerb gewonnen.

Deutsche Teams in der Europa League : Frankfurt löst Ticket für K.o.-Phase - Leipzig verliert in Glasgow

Damit war das Europa-League-Spiel abgehakt und da Costa richtete seinen Fokus auf die kommende Aufgabe in der Bundesliga. Eintracht empfängt am Sonntag (18 Uhr) den FC Schalke 04. „Wir haben ein sehr schweres Spiel mit Schalke. Das ist eine super Mannschaft, die jetzt gerade wieder in Fahrt gekommen ist“, erklärte da Costa. „Deswegen dürfen wir da auch nicht weniger machen als in den letzten Spielen, auch wenn wir eine erfolgreiche Phase durchleben.“