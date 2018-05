Eintracht Braunschweig entlässt Torsten Lieberknecht

Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig und Trainer Torsten Lieberknecht gehen nach zehnjähriger Zusammenarbeit künftig getrennte Wege.

Durch eine 2:6-Niederlage am Sonntag am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel muss der Traditionsverein den Gang in die Drittklassigkeit antreten. Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold werde in den nächsten zwei Wochen einen neuen Chef-Trainer präsentieren, teilte der Klub mit.