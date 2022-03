Nancy Faeser (Bundesinnenministerin): "Wir trauern um Egidius Braun, eine herausragende Persönlichkeit des Fußballs und einen großen Sportsmann. Egidius Braun hat - so hat es der damalige Bundespräsident Johannes Rau vor 20 Jahren über ihn gesagt - immer versucht, dem Fußball seine Menschlichkeit zu erhalten, auch dann noch, als der Fußball zum Millionengeschäft wurde. Den Amateurfußball hat er geliebt und gestärkt. Egidius Braun stand für das Ehrenamt und für die Integrationskraft des Sports. Nicht nur an der Spitze des DFB, sondern auch mit seinem Engagement für Kinder in Not hat er Maßstäbe gesetzt. Egidius Braun hat wie kein Zweiter die wahren Werte des Sports verkörpert. Seine Leistungen und sein Einsatz werden uns in Erinnerung bleiben."