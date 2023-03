Denkwürdiges Ergebnis in der E-Jugend Was man von einer 0:57-Niederlage übers Gewinnen lernen kann

Da möchte man gleich mehr erfahren, denn in dieser Jugend geht es offenbar ziemlich bunt zur Sache. Das erklärt sich jedem, der nicht gleich alle Sportstunden in der Schule geschwänzt hat. Wer sogar mal Vereinssport in einer U-irgendwas betrieben hat, kann selbst diverse Geschichten anfügen. So schrecklich verrückt sind die dabei im Grunde nicht mal. Je jünger die Kinder sind, die dort miteinander spielen, desto unterschiedlicher ist das Leistungsniveau. Was zum einen natürlich mit der individuellen, nicht zuletzt körperlichen Entwicklung einhergeht. Zudem greifen erst spät Auswahlprozesse, die dem Nachwuchs im besten Falle behutsam einen Leistungsgedanken näherbringen und Teams auch vermehrt nach ihrem Können zusammenstellen. Selbst in der untersten Kreisliga hat sich bei den Erwachsenen dann das Leistungsniveau so zuverlässig sortiert, dass zweistellige Niederlagen die Ausnahme bleiben, weil zumindest im weitesten Sinn ähnlich starke Gegner aufeinandertreffen. Auf- und Abstiegskampf sind als permanente Verhandlung über diese Leistungsklassenzugehörigkeit quasi ein eigener Wettbewerb geworden.