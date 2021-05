Nach Aufstieg : Dynamo Dresden verurteilt Krawalle – „Schade, dass Tag so schwer beschädigt wurde“

Dynamo Dresden verurteilt Krawalle – „Schade, dass Tag so schwer beschädigt wurde“

Dresden Die Aufstiegsfeierlichkeiten in Dresden werden von Krawallen außerhalb des Stadions überschattet. Der Verein verurteilt die Ausschreitungen mit Verletzten, die Spieler richten einen Appell an die Fans.

Dynamo Dresden hat die Ausschreitungen seiner Anhänger außerhalb des Stadion bedauert. „Dieser Moment des Aufstiegs gehört so vielen Menschen, die heute nicht im Stadion dabei sein durften“, twitterte der Fußball-Drittligist nach seinem Aufstieg in die 2. Bundesliga und betonte: „Hier gibt es sehr viel aufzuarbeiten, wenn der Polizeieinsatz vor dem Stadion abgeschlossen sein wird. Es ist sehr schade, dass dieser Tag so schwer beschädigt wurde.“