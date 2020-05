Zu kurze Vorbereitung nach Quarantäne : Dresden will auch Partie gegen Bielefeld verlegen

Dresden will auch Partie gegen Bielefeld verlegen

Dresden Die Partien gegen Hannover 96 und Fürth sind bereits verlegt worden. Doch das reicht Dynamo Dresden nicht. Der Zweitligist fordert nach der Team-Quarantäne mehr Vorbereitungszeit.

Nach den bereits verschobenen Spielen bei Hannover 96 und gegen Fürth steht auch die dritte Partie von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden vor der Verlegung. Da der Kader wegen positiver Corona-Tests bis zum 23. Mai unter Quarantäne steht, käme das spätestens vier Tage später angesetzte Spiel bei Arminia Bielefeld zu früh. „Dort sind wir in der Diskussion und haben Unterstützung von anderen Vereinen. Es wird die nächsten Tage Thema sein, einen verträglichen Konsens zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort an den Start gehen können“, sagte Sportchef Ralf Minge auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.