Auschreitungen beim Auswärtsspiel : Dynamo Dresden verurteilt Fan-Gewalt gegen St. Pauli

Hamburg Dynamo Dresden hat die Krawalle nach dem Spiel beim FC St. Pauli (0:0) verurteilt und Stadionverbote bei Feststellung der Täter angekündigt. Die Sachsen sehen aber auch Versäumnisse bei den Hamburgern und bemängelten eine unzureichende Trennung der Fangruppen.

„Menschen, die die Gesundheit von anderen so rücksichtslos aufs Spiel setzen, haben in unserer Sportgemeinschaft nichts verloren“, sagte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born in einer Mitteilung am Mittwoch. Sobald Personen durch Ermittlungsbehörden identifiziert worden seien, würde der Klub beim FC St. Pauli auf die Aussprache von Stadionverboten hinwirken.