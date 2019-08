In Darmstadt von Stadion-Mauer gefallen : Verletzter Dynamo-Fan weiter im Krankenhaus

Dresden Der Dynamo-Fan, der beim Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 von einer Stadion-Mauer gefallen ist, ist immer noch im Krankenhaus. Dynamo Dresden steht im ständigen Austausch mit der Familie.

Nach seinem Sturz am Freitagabend am Rande des Fußball-Zweitligaspiels bei Darmstadt 98 befindet sich ein Fan von Dynamo Dresden weiter im Krankenhaus. Der Mann hatte sich schwer verletzt. "Wir sind ständig informiert und stehen in Kontakt mit der Familie", sagte Klub-Sprecher Henry Buschmann am Sonntag.