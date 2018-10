Dynamo Dresden bestätigt: Präsidium ist zurückgetreten

Dresden Das Präsidium - weg. Drei weitere hochrangige Funktionäre - weg. Bei Zweitligist Dynamo Dresden herrscht größte Unruhe. Sportlich läuft es eigentlich, im Verein tobt aber ein Machtkampf, der nun zu Konsequenzen führte.

Nach dem sofortigen Rücktritt des kompletten Präsidiums und drei weiteren hochrangigen Funktionären hat Fußball-Zweitligist versichert, weiter voll handlungsfähig zu sein. In zwei Pressemitteilungen am Montag bestätigte der Traditionsverein zum einen die Rücktritte, über die Medien übereinstimmend am Sonntagabend berichtet hatte.