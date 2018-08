Polizisten werden in Chemnitz gebraucht : DFL sagt Partie zwischen Dresden und dem Hamburger SV ab

Dresden Wegen der seit Tagen andauernden Protestes und Demonstrationen in Chemnitz stehen nicht ausreichend Polizisten zur Verfügung, um das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem HSV zu sichern. In Chemnitz sind für Samstag neue Demonstrationen angekündigt worden.

Das Innenministerium des Landes Sachsen hat die Deutsche Fußball Liga am Freitagabend angewiesen, das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV abzusagen. Das Innenministerium hat alle verfügbaren Polizeikräfte für Samstag nach Chemnitz beordert. Dort sind neue Demonstrationen angekündigt worden.

Die Sicherheit rund um das Spiel in Dresden, das am Samstag um 13 Uhr angesetzt war, könne so nicht gewährleistet werden. „Die DFL bedauert die Absage, respektiert gleichwohl die Entscheidung des Staatsministeriums des Innern“, teilte die DFL mit.

Zuvor hatte sich bereits der sächsische Polizeipräsident Jürgen Georgie auf einer Pressekonferenz geäußert. "Wir müssen auch unter Abwägung aller dieser Umstände berücksichtigen, dass die Kräfte, die wir in Chemnitz brauchen, Auswirkungen auf andere Ereignisse haben werden. Für den Freistaat Sachsen haben wir darum gebeten, die morgige Begegnung zwischen dem HSV und Dynamo Dresden zu verlegen", sagte Georgie. Die Polizei müsse sich bei den Demonstrationen auf eine Teilnehmerzahl im unteren fünfstelligen Bereich einstellen.

Die Partie des vierten Spieltags war mit mehr als 30.000 Zuschauern, darunter 3000 Hamburger Fans, ausverkauft. "Wir hatten auf diese Entscheidung keinerlei Einfluss und bedauern die Spielabsage sehr, weil wir uns wie über 30.000 Fans auf ein Fußballfest gefreut hatten", sagte Dresdens kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. Die Polizei hätte aus seiner Sicht eher zu dem Ergebnis kommen können, dass das Spiel abgesagt werden muss.

Auch der HSV äußerte sich enttäuscht. "Natürlich hätten wir gerne morgen in Dresden gespielt und sind sportlich vorbereitet gewesen, entsprechend enttäuscht sind wir von dieser Absage. Aber wir müssen wie unser Gegner der Anordnung des sächsischen Innenministeriums folgen", sagte HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann. Ein Nachholtermin für die Begegnung steht noch nicht fest. Beide Vereine teilten mit, dass die Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten.

Vor dem Hintergrund des gewaltsamen Todes eines 35-Jährigen am vergangenen Wochenende war es in Chemnitz bereits am Sonntag und Montag zu Demonstrationen, gewaltsamen Ausschreitungen und fremdenfeindlichen Übergriffen gekommen. Tatverdächtig sind zwei Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien.

Am Samstagnachmittag will unter dem Motto "Herz statt Hetze" ein breites Bündnis in Chemnitz gegen Fremdenfeindlichkeit demonstrieren, es werden auch Bundespolitiker erwartet. Zudem haben nach derzeitigem Stand der AfD-Landesverband Sachsen und die Bürgerbewegung Pro Chemnitz zu Demonstrationen im Chemnitzer Stadtgebiet aufgerufen. Daher hatte die Polizei aufgrund des zur Absicherung benötigen Großaufgebots um eine Verlegung der Partie in Dresden gebeten.

