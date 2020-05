Coronavirus : Spieler von Dynamo Dresden positiv getestet

Das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Foto: dpa/Jan Woitas

Dresden Einer der zehn positiven Corona-Tests, über die die DFL am Montag informierte, stammt von einem Spieler von Dynamo Dresden. Um wen es sich genau handelt, gab der Zweitligist nicht bekannt.

Ein Profi von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Club am Montag mit. Der Spieler, dessen Namen Dynamo nicht nannte, wurde am Samstag getestet und befindet sich seit Sonntagmorgen in häuslicher Quarantäne.