3. Liga : Dynamo-Trainer Kauczinski positiv auf Corona getestet

Trainer Markus Kauczinski von Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt, eine weitere nicht benannte Person sei ebenfalls infiziert. Beide Betroffenen haben "derzeit keinerlei Symptome und befinden sich in einer zehntägigen häuslichen Quarantäne", hieß es. Dynamo kündigte zudem an, einen Antrag auf Verlegung des für Samstag geplanten Heimspiels gegen den SV Wehen Wiesbaden einzureichen.