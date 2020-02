Beim Spiel bei Preußen Münster : Rassismus-Opfer Kwadwo spricht sich für Spielabbrüche aus

Köln Leroy Kwadwio von den Würzburger Kickers ist während der Drittliga-Partie bei Preußen Münster rassistisch beleidigt worden. Jetzt hat er geschlossenen Widerstand von der Branche gefordert.

Fußball-Profi Leroy Kwadwo von den Würzburger Kickers hat nach der rassistischen Entgleisung eines Zuschauers gegen seine Person im Drittligaspiel bei Preußen Münster (0:0) geschlossenen Widerstand der Branche gefordert. "Die Mannschaften sollten das in die eigenen Hände nehmen. Dann spielen wir einfach nicht. Fußball hat eine große Macht", sagte der 23-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Nachdem er in der Schlussphase der Partie Affenlaute gehört habe, habe er gedacht: "Das kann nicht sein. Das geht gar nicht. Ich war sauer, enttäuscht und verwundert, dass so etwas möglich ist. Ein großer Dank an die Fans von Preußen, die schnell und toll gehandelt haben. Das war schon fast eine Genugtuung. Dafür bin ich einfach dankbar."