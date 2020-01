Mit Investor Flyeralarm : Wie Magath aus Würzburg ein kleines RB Leipzig machen soll

Düsseldorf Felix Magath soll als strategischer Kopf die Würzburger Kickers zurück in die 2. Bundesliga führen. Die Parallelen zu Red Bull liegen auf der Hand. Vor allem deshalb, weil Investoren im deutschen Fußball bislang selten Erfolg hatten.

„Felix Magath hat mir den Fußball wieder erklärt“, sagt Thorsten Fischer. Von Berufs wegen muss der Geschäftsführer der Flyeralarm GmbH sich mit Sport dabei nicht auskennen. 2002 begann er, Flyer für Unternehmen zu bedrucken und baute damit aus der eigenen Garage in Würzburg heraus eine Firma mit einem Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich auf. Als Namenssponsor der Frauen-Fußball-Bundesliga und des österreichischen Erstligisten Admira Wacker Mödling tauchten die Franken allerdings auch im Sport prominent auf den Plan.

So kam es auch, dass sich Magath und Fischer als gemeinsame Zuschauer eines Spiels der Würzburger Kickers kennenlernten. Die Verbundenheit zwischen dem Start-up-Gründer und der Fußball-Koryphäe geht inzwischen weit hinaus über weinselige Abendessen und angeregte Gespräche. Magath soll als Fußballplaner den neuen Player Flyeralarm und seine vorerst zwei Fußballklubs in Würzburg und Niederösterreich auf die Erfolgsschiene setzen.

Magath versäumte nicht herauszustellen, dass ihn dabei auch Revanchegelüste antreiben. Irgendwo zwischen Fulham und Shandong Luneng Taishan ist dem 66-Jährigen die Deutungshoheit über sein Lebenswerk entglitten. Mehr als mit Deutschen Meisterschaften und Pokalsiegen wird er im öffentlichen Gedächtnis heute mit antiken Trainingsmethoden und hanebüchenen Transferexzessen assoziiert. So wahrgenommen möchte Magath sich nicht in den Ruhestand verabschieden.

Für alle, denen die Parallelen zu Red Bull bis hierher noch nicht deutlich geworden waren, hatte Fischer bei Magaths Vorstellung in Würzburg eine Dose des hauseigenen Flyeralarm-Energydrinks auf dem Tisch platziert - und versäumte es nicht, noch einmal ausdrücklich auf diese Pointe hinzuweisen. Dass ihm das Investment von Red Bull im Fußball imponiert, daraus macht Fischer keinen Hehl. Magath sieht das ähnlich: „Dietrich Mateschitz und die Macher der RB-Fußball-Aktivitäten haben unseren allergrößten Respekt. Es ist beeindruckend, was sie aufgebaut haben. Flyeralarm werde die Roten Bullen im Auge behalten - und sich das ein oder andere abschauen.“

Der Blick ist bereits weit genug, um nicht nur die Entwicklung des Flagschiffs in Würzburg, derzeit 13. in der 3. Liga, im Auge zu behalten. Neben dem anvisierten Aufstieg der Kickers in die 2. Bundesliga soll die Infrastruktur mitwachsen, Nachwuchsförderung aufgebaut werden. Auch bei Admira Wacker Mödling besteht noch viel ungeborgenes Potenzial. Gleichwohl fährt Flyeralarm gegenüber den Kraftbrause-Produzenten aus Österreich mit deutlich gebremstem Schaum - Red Bull ist schlicht zwei Hausnummern größer.