Ex-DFL-Boss geht in die 3. Liga : Viktoria Köln überrascht mit Rettig als neuen Geschäftsführer

Ex-DFL-Boss geht in die 3. Liga

Köln Viktoria Köln hat einen Coup gelandet und Andreas Rettig als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung verpflichtet. Der ehemalige Boss der DFL übernimmt ab dem 1. Juni beim Drittligisten.

Der ehemalige DFL-Geschäftsführer und langjährige Bundesliga-Manager Andreas Rettig kehrt in den Fußball zurück und heuert beim ambitionierten Drittligisten Viktoria Köln an. Der 58-Jährige übernimmt ab dem 1. Juni den Vorsitz der Geschäftsführung und erhält einen Vertrag über vier Jahre. Das teilte der Klub am Sonntag mit. Zuletzt war Rettig bis September 2019 Geschäftsleiter beim Zweitligisten FC St. Pauli gewesen.