Magenta Sport überträgt : So sehen Sie die Spiele der 3. Liga im TV

So sehen Sie die Spiele der 3. Liga im TV

Bonn Die 3. Liga startet am 30. Mai wieder mit ihren Spielen. Es stehen noch elf Spieltage aus. Während 1. und Liga bei Sky zu sehen sind, läuft die 3. Liga beim Pay-TV-Sender Magenta Sport.

Der Pay-TV-Sender Magenta Sport zeigt ab Samstag, 30. Mai, alle 110 geplanten Begegnungen der 3. Fußball-Liga wieder live als Einzelspiele und in der Konferenz. Elf Spieltage an sechs Wochenenden und in fünf englischen Wochen stehen nach dem Restart noch auf dem Spielplan.