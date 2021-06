Sieg gegen Schweinfurt 05 : TSV Havelse schafft Drittliga-Aufstieg

Havelse Der TSV Havelse hat den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Der niedersächsische Regionalligist gewann am Samstag nach dem 1:0 vor einer Woche auch das Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 mit 1:0.

Havelse spielte in der Saison 1990/91 sogar eine Spielzeit in der 2. Bundesliga. Havelse wird in der Drittliga-Saison seine Heimspiele in der WM-Arena von Hannover bestreiten.