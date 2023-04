Schiedsrichter bekommt Bier ins Gesicht Spielabbruch zwischen Zwickau und Essen – RWE bekommt wohl die Punkte

Nun wird in der DFB-Zentrale in Frankfurt über das Spiel entschieden. Der Schiedsrichter wird einen Sonderbericht anfertigen, diesen wird das Sportgericht des DFB für ein Urteil nutzen. Allerdings ist die Spielordnung eindeutig: verursacht eine Mannschaft oder verursachen Fans eines Vereins einen Spielabbruch, wird die Partie für den Gegner gewertet. Dies würde bedeutet, dass Rot-Weiss Essen im Kampf gegen den Abstieg wichtige Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekommen sollte.