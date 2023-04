„Grenze sehr deutlich überschritten“ DFB verurteilt Bier-Attacke auf Schiedsrichter in Zwickau scharf

Winter hatte das Spiel am Sonntag in der Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen. Dem Referee aus Hagenbach war beim Gang in die Kabine von einem Zuschauer Bier ins Gesicht geschüttet worden. „Wir verurteilen derartige Angriffe auf Unparteiische auf Schärfste“, betonte Meyer. In jeder Spielklasse und bei allen Spielen gelte es alles Menschenmögliche zu tun, um solche Taten zu verhindern. Der Spielabbruch sei die folgerichtige und absolut alternativlose Entscheidung gewesen.