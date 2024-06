Sabrina Wittmann Die erste Trainerin in den Profiligen ist am Ziel ihrer Träume

Tatsächlich sprechen die Resultate unter der Regie Wittmanns, die im Mai von der U19 zu den Profis aufgerückt war und zunächst interimsweise die Nachfolge von Michael Köllner angetreten hatte, für sich. In den vier Partien mit der Trainerin an der Seitenlinie blieben die Oberbayern ungeschlagen, fuhren gegen den VfB Lübeck den höchsten Saisonsieg ein (6:1) und feierten zudem den ersten Landespokal-Triumph in der Vereinsgeschichte.