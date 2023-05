3. Liga kompakt RWE vergeigt frühzeitigen Klassenerhalt, Elversberg so gut wie aufgestiegen

Düsseldorf · Rot-Weiss Essen hat es verpasst, frühzeitig den Klassenerhalt sicher zu machen. RWE unterlag beim SV Meppen mit 0:2 (0:1). Mehr Freude gab es in Elversberg, die den Aufstieg in die 2. Bundesliga so gut wie sicher haben.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski hat die Unterstützung der Fans nicht mehr sicher. Foto: dpa/Stefan Brauer

Ärger statt Jubelarien. Rot-Weiss Essen hat den frühzeitigen Klassenerhalt in der 3. Liga vergeigt. Beim bis dato Tabellenvorletzten SV Meppen unterlagen die Essener mit 0:2. Der in Essen aussortierte Aufstiegsheld Marius Kleinsorge erzielte nach 34 Minuten die Führung für die Gastgeber. Marvin Pourie erzielte in der zweiten Halbzeit den Endstand. Die mitgereisten Essener Fans taten danach ihren Unmut kund und forderten den Rauswurf von Trainer Christoph Dabrowski. Die Meppener kletterten dadurch auf den 17. Rang, haben aber immer noch fünf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Dort hat der Hallesche FC dank eines 1:0-Siegs gegen den FC Ingolstadt einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf eingefahren, während der FSV Zwickau einen vorzeitigen direkten Abstieg durch einen 3:1-Erfolg gegen Waldhof Mannheim verhinderte. Drei Spieltage vor Schluss steht RWE auf Platz 15 mit derzeit sieben Punkten Vorsprung auf Meppen. Allerdings tritt der VfB Oldenburg (acht Punkte hinter RWE) erst am Sonntag gegen den 1. FC Saarbrücken an. Der MSV Duisburg hatte indes den Klassenerhalt bereits am Freitag mit einem 3:0 gegen Aue perfekt gemacht. MSV Duisburg feiert den vorzeitigen Klassenerhalt 3:0 gegen Aue MSV Duisburg feiert den vorzeitigen Klassenerhalt Im Top-Spiel des Spieltags setzte sich Dynamo Dresden mit 3:1 gegen Wehen Wiesbaden durch und zog am SVWW vorbei auf den direkten Aufstiegsplatz. Der nicht aufstiegsberechtigte SC Freiburg II bleibt somit trotz der 0:1-Niederlage bei 1860 München Zweiter. Währenddessen kann die SV Elversberg den Sekt langsam kaltstellen. Die Saarländer haben nach einem spektakulären 5:2-Erfolg gegen die SpVgg Bayreuth nun sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz von Wehen Wiesbaden. Mit Schützenhilfe aus Verl am Montag kann der Relegationsplatz sichergestellt werden. Sollte Osnabrück in Verl verlieren, kann der VfL mit dann zehn Punkten Rückstand nicht mehr an den Elversbergern vorbeiziehen.

